В ГД после ситуации с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова обратилась к министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не имеющих возрастных ограничений, сообщает ТАСС.

Поводом послужило выступление певицы Ольги Бузовой на VK Fest 2024 в Уфе в День защиты детей. Её наряд вызвал неоднозначную реакцию общественности.

По мнению Филатовой, не все российские артисты осознают влияние своего поведения и выступлений на широкую публику, особенно на молодежь и детей. Она считает, что сценический образ артиста должен соответствовать мероприятию и аудитории, а выступления в «полуголом» виде, ставшие нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса, демонстрируют неуважение к зрителям.

Ранее на наряд Бузовой обратил внимание депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров, а следователи получили обращения от пользователей соцсетей по поводу ее выступления. Власти Уфы подчеркнули, что концерт был коммерческим мероприятием, для которого была предоставлена площадка без согласования костюмов и репертуара.