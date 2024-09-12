В ГБКЗ им. Сайдашева торжественно прошел авторский концерт композитора Эльмиры Галимовой

В среду, 11 августа, в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева композитор Эльмира Галимова презентовала свой авторский концерт «Все, что сердцу дорого». Программа мероприятия была посвящена истории и эпосу татарского народа.

Мероприятие началось в 18:30. Программа концерта состояла из десяти музыкальных композиций, среди которых: концерт для фортепиано с оркестром в трех частях, фрагменты из оперы «Кул Шариф», ария Кул Шарифа «Я клянусь» и гимн «Татар рухы – Сабантуй» для солиста с оркестром.

«Я с огромным волнением ожидала этот вечер, потому что с интересом наблюдаю за творчеством наших молодых композиторов. В этой концертной программе прозвучало мое долгожданное произведение – опера «Кул Шариф». Я надеюсь, что придет время и мы увидим и услышим ее в Болгаре. Очень бы хотелось, чтобы наш «Кул Шариф» прозвучал в таких исторический местах! Во мне просыпается гордость за то, что мы можем писать татарскую оперу и у нее всегда есть свой зритель», - поделилась с «Татар-информом» доцент КФУ, литературовед Милеуша Хабутдинова.

Посетил мероприятие и российский государственный деятель, президент академии наук РТ Рифкат Минниханов. На завершающем этапе мероприятия в своей речи он выразил огромную благодарность автору торжества Эльмире Галимовой, подчеркнув, что она - гордость Татарстана. Также он добавил, что вся Республика гордится славой Эльмиры на Всемирном уровне.

Программа музыкального мероприятия растянулась на 2,5 часа, в число артистов концерта вошли заслуженные артисты РТ, такие как: солисты Айрат Ганиев и Сюмбель Киямова, исполнив романс «Запоздалая любовь». Открыл концерт пианист Даниил Умнов, исполнив композицию на фортепиано в трех частях. На протяжении всего мероприятия российский дирижер, заслуженный артист РТ Василий Валитов артистично командовал огромным оркестром.

«Красивейшая женщина и такой талант, который встречается очень редко. Все очень сильно! Это бриллиант, который сформировался в блестящей структуре нашей казанской консерватории. У нашей Республики есть будущее, потому что это настоящая элита. Огромное спасибо родителям Эльмиры, учителям и всем, кто посетил сегодняшний концерт. Для меня это мероприятие стало огромным открытием и приятным потрясением», - высказался член комиссии по вопросам культуры и СМИ Дмитрий Туманов.

Эльмира Галимова начала свой творческий путь в девять лет и с тех пор ею было написано свыше 200 песен и романсов, более 100 разножанровых музыкальных произведений. Композитор является заслуженным деятелем искусств, членом Союза композиторов и театральных деятелей Республики Татарстан. Её произведения звучат как в России, так и за её пределами. Знаковым событием в жизни Эльмиры Галимовой стало признание ее лауреатом первого международного конкурса композиторов им. Н. Г. Жиганова в 2011 году. С этого момента она удостоилась ряда премий, благодарностей и наград за вклад в культуру Республики Татарстан.

«Друзья, коллеги, родные и мой дорогой слушатель, все мое творчество очень дорого моему сердцу, и я его дарю вам! У этих слов глубокий смысл, так как я, действительно, патриот своей республики, я горжусь своим татарским народом. Было время, когда мне предлагали уехать работать в заграницу, но я отказалась, поняв, что не смогу жить без своего Татарстана и его народа. Огромное спасибо всем кто помогал в проведении сегодняшнего концерта, а главное, благодарю вас, мои дорогие зрители», - сказала в своей речи Галимова.