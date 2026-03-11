В ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится открытие фестиваля к 270-летию Моцарта

В концертном зале ГБКЗ имени С. Сайдашева 12 марта состоится открытие ‌‎«Весеннего Моцартовского фестиваля Международного концертного оркестра Казанской ‎консерватории».

В программе концерта-открытия: «Маленькая ночная серенада» и Симфония №40, части из Концертов для фортепиано, скрипки, арфы и флейты, фагота с оркестром, а ‎также Анданте для струнного басового квинтета.‎ Концерты фестиваля пройдут как в Казани, так и в Воткинске, Ижевске и Йошкар-Оле.

В апреле, в рамках фестиваля, в ГБКЗ пройдут концерты «Моцарт и Сальери», где прозвучат сочинения обоих композиторов, «Моцарт и Шнитке», в котором примет участие амбассадор проекта «Русская Фортепианная Школа» Владимир Родин, и заключительный концерт «Первая, последняя, единственные», который объединит в одной программе произведения Моцарта, написанные композитором в возрасте до 10 лет и в последние годы своей жизни.

Художественный руководитель и дирижер – ректор, профессор, заслуженный деятель искусств РТ Вадим Дулат-Алеев.

Фестиваль приурочен к 270-летию со дня рождения композитора и музыканта-виртуоза ‎Вольфганга Амадея Моцарта.