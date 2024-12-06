Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Газпромбанке заявили, что только через них проходят расчеты за поставку газа в рублях
Газпромбанк остается единственной уполномоченной кредитной организацией, через которую рассчитываются в рублях за поставку природного газа иностранные покупатели из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ранее Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.
Как отметили в Газпромбанке, их кредитная организация больше не содействует иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли, чтобы те могли рассчитаться за природный газ. Уточняется, что иностранный покупатель считается «выполнившим свои обязательства» по оплате, как только на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет поступают средства в рублях.
Напомним, что санкции против упомянутого банка ввели Соединённые Штаты в конце ноября. Причем под ограничения попали в том числе шесть его иностранных дочерних структур.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»