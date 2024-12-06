В Газпромбанке заявили, что только через них проходят расчеты за поставку газа в рублях

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Газпромбанк остается единственной уполномоченной кредитной организацией, через которую рассчитываются в рублях за поставку природного газа иностранные покупатели из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций.

Как отметили в Газпромбанке, их кредитная организация больше не содействует иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли, чтобы те могли рассчитаться за природный газ. Уточняется, что иностранный покупатель считается «выполнившим свои обязательства» по оплате, как только на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет поступают средства в рублях.

Напомним, что санкции против упомянутого банка ввели Соединённые Штаты в конце ноября. Причем под ограничения попали в том числе шесть его иностранных дочерних структур.