В Гаване взрыв разрушил самую известную гостиницу Кубы

В центре Гаваны произошел сильный взрыв. В результате оказалось разрушенным здание гостиницы Saratoga, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Причины взрыва пока не установлены. Однако есть версия, что он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

На снимках с места происшествия, которые публикуют в соцсетях, видно, что здание существенно разрушено. Одна из стен гостиницы обрушилась на землю.

Отель Saratoga расположен в Старой Гаване. Через дорогу от него стоит кубинский Капитолий. Оба здания часто попадали в кадры документальных и художественных фильмов. Отель Saratoga был построен в 1880 году и реконструирован в 2005.