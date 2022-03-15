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Ру Тат
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Происшествия
15 марта 2022  12:48
Полина Шевчук

В гараже у жителя Зеленодольска полицейские нашли 5 тыс. литров фальшивой незамерзайки

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с ОНК ОМВД России по Зеленодольскому району нашли в гараже у 36-летнего жителя Зеленодольска 1008 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью (незамерзайкой) с признаками фальсификации.

Обыски в гараже татарстанца прошли в связи с ранее возбужденным уголовным делом, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Образцы были взяты на экспертизу. По результатам будет принято процессуальное решение.
 

 

#незамерзайка #самопальная незамерзайка #МВД по РТ
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