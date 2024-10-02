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Происшествия 2 октября 2024 12:27

В гараже бугульминца полицейские нашли более трех тысяч литров нелегального алкоголя

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В гараже жителя города Бугульмы полицейские обнаружили 3340 литров нелегального алкоголя и 9200 пачек немаркированной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативники установили факт поставки нелегального алкоголя к частному дому бугульминца. Там была зафиксирована разгрузка спиртосодержащей продукции в количестве 90 картонных коробок общим объемом 1800 литров.

При этом, после проведения осмотра места происшествия, было обнаружено еще 17 коробок спиртосодержащей продукции объемом 340 литров, а также немаркированная табачная продукция в количестве 9200 пачек сигарет и денежные средства.

Помимо этого, при осмотре автомобиля было изъято еще 60 коробок с алкоголем объемом 1200 литров. Таким образом, общее количество изъятой спиртосодержащей продукции составило 3340 литров, а также 9200 пачек немаркированной табачной продукции.

За незаконный оборот спиртосодержащей продукции бугульминцу грозит до пяти лет лишения свободы.

#МВД по РТ #поддельный алкоголь
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