В гараже бугульминца полицейские нашли более трех тысяч литров нелегального алкоголя

В гараже жителя города Бугульмы полицейские обнаружили 3340 литров нелегального алкоголя и 9200 пачек немаркированной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Оперативники установили факт поставки нелегального алкоголя к частному дому бугульминца. Там была зафиксирована разгрузка спиртосодержащей продукции в количестве 90 картонных коробок общим объемом 1800 литров.

При этом, после проведения осмотра места происшествия, было обнаружено еще 17 коробок спиртосодержащей продукции объемом 340 литров, а также немаркированная табачная продукция в количестве 9200 пачек сигарет и денежные средства.

Помимо этого, при осмотре автомобиля было изъято еще 60 коробок с алкоголем объемом 1200 литров. Таким образом, общее количество изъятой спиртосодержащей продукции составило 3340 литров, а также 9200 пачек немаркированной табачной продукции.

За незаконный оборот спиртосодержащей продукции бугульминцу грозит до пяти лет лишения свободы.