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В гараже бугульминца полицейские нашли более трех тысяч литров нелегального алкоголя
В гараже жителя города Бугульмы полицейские обнаружили 3340 литров нелегального алкоголя и 9200 пачек немаркированной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Оперативники установили факт поставки нелегального алкоголя к частному дому бугульминца. Там была зафиксирована разгрузка спиртосодержащей продукции в количестве 90 картонных коробок общим объемом 1800 литров.
При этом, после проведения осмотра места происшествия, было обнаружено еще 17 коробок спиртосодержащей продукции объемом 340 литров, а также немаркированная табачная продукция в количестве 9200 пачек сигарет и денежные средства.
Помимо этого, при осмотре автомобиля было изъято еще 60 коробок с алкоголем объемом 1200 литров. Таким образом, общее количество изъятой спиртосодержащей продукции составило 3340 литров, а также 9200 пачек немаркированной табачной продукции.
За незаконный оборот спиртосодержащей продукции бугульминцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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