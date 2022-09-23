В галерее «Хазинэ» пройдет выставка легенды советского фоторепортажа Владимира Лагранжа

Фото: Владимир Лагранж, предоставлено галереей «Хазинэ»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 28 сентября откроется выставка легенды советского фоторепортажа Владимира Лагранжа (1939-2022) «Улицы Лагранжа».

Благодаря региональной программе Галереи Люмьер и Фонда Still Art посетители смогут увидеть более сотни фотографий 1960-1990-х годов, среди которых как классические, знакомые многим «Бабуля» (1961), «Вратарь» (1961), «Голуби мира» (1962), «Юные балерины» (1962), так и менее известные работы. Выставка отразит развитие Лагранжа-фотографа, влияние на его стиль, подачу и темы времени.

Фото: Владимир Лагранж, предоставлено галереей «Хазинэ»

«Мы работаем с архивом Лагранжа почти 15 лет, и я могу сказать, что его невозможно с кем-то сравнивать или вписывать в какие-то рамки, жанры и направления. Его фотографии свойственен особый эстетизм, пронизывающий все его работы. Мы долго не могли определиться с названием выставки, но чем дальше шли, чем глубже исследовали его творчество, тем больше понимали, что смысл его работы — быть наблюдательным участником событий на каждой „улице“, куда его забрасывает жизнь. Этих улиц великое множество — как и одноименных les rues Lagrange на его исторической родине, во Франции», — прокомментировала предстоящий вернисаж «Татар-информу» главный куратор Центра фотографии Наталья Литвинская.

Фотографией Владимир Лагранж увлекался с детства был – снимал своих школьных друзей и пейзажи курортного Крыма. В 1959 году он пришел в фотохронику ТАСС в качестве ученика и довольно быстро стал штатным фотографом. Его снимки публиковали газеты «Правда», «Литературная газета», немецкая Die Fraie Welt, журналы «Советское фото» и «Советский Союз», где он проработал более 20 лет.

Подобные фотовыставки для популяризация фотографии в городах и регионах России с 2021 года Галерея Люмьер и Фонд Still Art провели в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье. В Казани увидеть «Улицы Лагранжа» можно будет до 27 ноября.

Сразу после вернисажа куратор выставочных и издательских проектов галереи Люмьер Александра Анисимова проведет экскурсию по выставке для первых посетителей. Вход для посетителей на открытие выставки свободный.