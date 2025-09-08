news_header_top
Общество 8 сентября 2025 16:01

В галерее «Хазинэ» пройдет творческий вечер с художником Равилем Загидуллиным

Фото: Телеграм-канал лектория «Миллиард.Татар»

Регистрация на творческую встречу с художником Равилем Загидуллиным в Казани открылась. Об этом сообщили в Телеграм-канале лектория «Миллиард.Татар».

Участники мероприятия познакомятся с работами Загидуллина в художественной галерее «Хазинэ» и узнают больше о жизни и творчестве мастера.

В программе — выступление заслуженного деятеля искусства РТ, искусствоведа Ольги Улемновой, рассказы самого Равиля Загидуллина, а также совместный осмотр выставки «История Золотой Орды и Казанского ханства в картинах Равиля Загидуллина». Гости смогут не только услышать историю художника, но и задать ему вопросы.

Встреча пройдет 11 сентября в 18:00 в галерее «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств РТ (Казанский Кремль).

#творческий вечер #Рустем Загидуллин #галерея Хазинэ
