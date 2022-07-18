Галерея «Хазинэ» запускает квиз по искусству

Национальная художественная галерея «Хазинэ» ГМИИ РТ, находящаяся в Казанском Кремле, запускает новый проект — арт-квиз, посвященный искусству. Интеллектуальная игра «Что мы знаем про искусство?» в стенах галереи будет проходить ежемесячно.

«Первую интеллектуальную викторину мы запустили в мае этого года во время Ночи музеев. Квиз прошел с большим успехом, и мы решили повторить этот опыт. Самое прекрасное, что даже если участники не знают ответы на какие-либо вопросы, эти факты об искусстве после того, как они узнали их, плотно засядут в памяти. Прошлый опыт показал, что у нас в Татарстане среди жителей есть настоящие эксперты искусства», — заметила куратор проекта Эльвира Муратова.

Всё в лучших традициях квиза — участников ждут десять раундов как о всемирно известных, так и о локальных художниках и их картинах. Посетителям также поможет хорошее знание последних новостей из мира искусства, фильмов о «прекрасном» и даже мемов. Отдельный раунд будет посвящен знаковым сокровищам галереи — экспонатам постоянных и временных выставок.

Ближайшая игра состоится в четверг, 21 июля, в 18.30. Чтобы стать частью одной из пяти команд или зарегистрироваться целой группой, необходима предварительная запись. Билеты доступны в том числе по Пушкинской карте.