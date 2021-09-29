В галерее «Хазинэ» пройдет 6-я международная биеннале печатной графики «Всадник»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля 30 сентября откроется 6-я Казанская международная биеннале печатной графики «Всадник». Имиджевое для Государственного музея изобразительных искусств РТ мероприятие, проводимое с 2011 года, анонсирует пресс-служба музея.

Названа биеннале была в честь графического коллектива «Всадник», существовавшего в 20-е годы прошлого века в Казани и превратившего город в один из центров развития графического искусства России.

В конкурсной программе этого года заявлены 188 художников из 25 стран мира. К традиционно участвующим авторам из Аргентины, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Греции, Израиля, Индии, Италии, Латвии, Мексики, Перу, Польши, Северной Македонии, Украины, Франции, Швеции присоединятся графики из Австралии, Бангладеша, Индонезии, Китая, Киргизии, Румынии, Южно-Африканской Республики. Из российских художников прислали авторы из Москвы, Санкт-Петербурга и 49 больших и малых городов и поселков – от Петрозаводска, Якутска до Волгограда, Краснодара, Калининграда и Хабаровска.

На этот раз биеннале посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан, поэтому художники в работах раскрывают историю своих народов, трансформации родного языка.

Председательствует в жюри 6-й Казанской международной биеннале печатной графики Александр Суворов, народный художник России, академик Российской академии художеств, профессор Московского института имени Сурикова. Именно он назовет имена победителей.

Перед открытием экспозиции участники за круглым столом обсудят современные проблемы печатной графики. Кроме того московские художники — искусствовед Натэлла Войскунская и офортист Светлана Ланшакова представят на биеннале спецпроект «Аз есмь… или Кто Я?». Арт-объекты будут вписаны в офорты, напечатанные на разных видах тканей.

Выставка работ конкурсантов биеннале продлится до 7 декабря.