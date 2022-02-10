В галерее «Хазинэ» открывается выставка художника из Башкортостана Вакиля Шайхетдинова

Сегодня в национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле открывается выставка работ заслуженного художника Республики Башкортостан, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Вакиля Шайхетдинова.

Выставка приурочена к 70-летию мастера живописи. Вниманию зрителей будут представлены работы художника, созданные за годы его творчества и посвященные самым различным темам: от серии «Икърар», отражающей взгляд мастера на единство трех аврамических религий (ислама, христианства и иудаизма) до пейзажей удивительной природы Предуралья и портретов исторических и современных деятелей татарского и башкирского народов.

Открытие выставки состоится в 16.00. Посетить ее можно будет до 18 марта.