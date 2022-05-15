В галерее «Хазинэ» открывается проект «СЛОВО. Исходный код»

Во вторник, 24 мая, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» ГМИИ РТ открывается проект «СЛОВО. Исходный код», посвященный художественной интерпретации каллиграфической традиции христианства и ислама средствами современного искусства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

«Выставка поднимает проблемы межкультурного и межконфессионального диалога, находя точки соприкосновения через буквы, слова, тексты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо выставки проект также включает мастер-классы, перформансы, вокальные и хореографические представления. Так, сразу после открытия желающие смогут послушать выступление Камерного хора Музыкального училища имени Гнесиных в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Открытие запланировано на 16.00. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.