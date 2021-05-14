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Ру Тат
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14 мая 2021  18:40
Марат Ишкильдин

В галерее «Татмедиа» открылась выставка членов Союза фотографов РТ

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В галерее «Татмедиа» прошло открытие коллективной выставки членов Союза фотографов Татарстана.

«Фотожурналистика — одно из самых серьезных направлений журналистики. Исторически сложилось, что в советский период фотографы были элитой. К сожалению, в последние годы было уделено очень мало внимания фотографиям, больше — текстам. Это большая несправедливость, потому что порой одна фотография может заменить собой целую статью», — сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Всего на выставке представлено 38 работ восьми фотохудожников. Например, на экспозиции можно оценить серию «Солнечное сплетение» хранителя традиций жанровой фотографии Евгения Канаева. На экспозиции также представлены архитектурные фотографии из серии «Символы богатства», сделанные в США, фотографом-документалистом Рамилем Гали и снимки мастера художественной фотографии Валерия Михайлова.

«Выставка разработана для привлечения внимания к авторским работам и создания в республике правильного понимания фотоискусства», — подчеркнул фотограф Рамиль Гали.

Помимо этого, в галерее «Татмедиа» также представлены фотоработы, сделанные в Крыму Рифкатом Якуповым, пейзажи Игоря Генералова и натюрморты Валерия Ряшина.
«Я не отделяю живопись и фотографию, поэтому мои работы — это живопись, созданная с помощью объектива и камеры. Все, вплоть до основы, на которых я печатаю мои фотографии, я разрабатываю самостоятельно», — поделился фотохудожник Ряшин.

С помощью своих работ Евгений Кулешов исследует городскую эстетику, а театральный фотографа Фаат Гарифуллин размышляет над темой человека в окружающем мире.

«На этой выставке представлена часть московских и часть казанских моих работ. Это коллажи, где создана некая легкая иллюзия городского пейзажа», — рассказал Кулешов.

Все снимки для участия в выставке были отобраны художественным советом Союза фотографов Татарстана.

 

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