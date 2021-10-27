В Галерее современного искусства откроется выставка «Казань в феврале» Артура Бауэра

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ состоится открытие выставки «Казань в феврале». На ней будут представлены стрит-фотографии, сделанные немецким фотографом Артуром Бауэром в Казани в 2018 и 2020 годах.

«На выставке будет представлено около 20 работ автора. Его работы не постановочные. Он старался как бы выхватить фрагменты из жизни города. Причем он обращает внимание на те детали, которые непривычны для гражданина Германии», — рассказала старший научный сотрудник ГМИИ РТ, хранитель фонда фотографии Рамина Абилова.

Артур Бауэр провел длительное фотонаблюдение в Казани, фиксируя многомерную повседневность татарстанской столицы. Впервые он провел свое творческое исследование в феврале 2018 года, а затем вернулся в Казань два года спустя. В последний свой визит он ежедневно фотографировал казанские улицы, осмысляя динамику изменений, произошедших в городе за его отсутствие.

В своих работах он запечатлел обстановку театров и музеев, мечетей и церквей, баров и рынков. Проект Бауэра «Казань в феврале» позволяет всмотреться в неприметные детали города, а также вспомнить, какой была жизнь до начала пандемии коронавирусной инфекции, полностью изменившей привычный уклад жизни горожан.

Выставка организована при грантовой поддержке Департамента культуры Мангейма. Специально к выставке подготовлен каталог.

Открытие пройдет в малом зале Галереи современного искусства 3 ноября в 17.00.