Фотографы и художники обходят эту тему: в Казани откроют выставку о деменции

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 15 августа в Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется фотовыставка «Линия жизни», посвященная проблемам людей с деменцией. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Сейчас редко поднимают такие сложные вопросы, по крайней мере на площадках музея изобразительных искусств уж точно. Меня очень удивляло всегда, что сложные периоды в жизни нашей страны почему-то не освещаются ни фотографами, ни художниками», – считает директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Розалия Нургалеева Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Принято считать, что деменция – ухудшение мыслительных функций, навыков и знаний, которые приводят к утрате связи с реальностью. Развитие этого заболевания возможно в любом возрасте. Причем год от года эта болезнь становится все моложе. Факторов развития синдрома много, но главной ее причиной остается болезнь Альцгеймера.

Юлия Житкова Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Врач-невролог Юлия Житкова приводит следующую цифру – 55 миллионов больных деменцией по всему миру. По ее словам, деменцию диагностируют каждые три секунды. Если темпы сохранятся, то к 2050 году число людей, пораженных деменцией, составит 139 миллионов человек.

Данная фотовыставка за авторством Артема Мохова призвана обратить внимание общественности на эту проблему. На тему болезни Альцгеймера уже высказывался фотограф Том Хасси в серии работ «Отражения».

Артем Мохов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В рамках выставки «Линия жизни» гости узнают об основных симптомах болезни Альцгеймера, истории появления заболевания и современном состоянии проблемы. Врачи Республиканского центра когнитивных расстройств при ГАУЗ МКДЦ в день открытия выставки, 15 августа, а также во Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера, 21 сентября, прочтут лекции о причинах, первых признаках и мерах профилактики заболевания, а также ответят на вопросы присутствующих.