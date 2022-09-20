«Пувыргой» в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открыли цикл показов фильмов

В этом году свое 100-летие празднует Казанское театральное училище. К этому событию дирекция «Время кино» совместно с ссузом подготовила эксклюзивную программу кинопоказов и творческих встреч, которые пройдут в стенах Галереи современного искусства ГМИИ РТ.

Свои проекты публике представят татарстанские кинематографисты, выпускники и преподаватели КТУ, ныне ставшие известными как в регионе, так и за ее пределами.

«Мы в этом году планируем запустить целую серию мероприятий, приуроченных к юбилею нашего училища. Приятно, что ее старт ознаменует проект, связанный с кинематографией», – рассказала директор училища Руфина Тазетдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она напомнила, что училище выпускает специалистов для профессионального театра. Но эти люди, выходя за пределы своей альма-матер, не порывая с театром, ищут другие выходы для реализации своего творческого потенциала.

«И в частности, находят его в кино. Они пишут сценарии, пробуют себя в режиссуре, сами снимаются в кино. И если говорить о широко известных именах в России, то это Роза Хайруллина, Николай Казак, Риналь Мухаметов. Их достигнутые высоты дают основания считать, что театральное училище закладывает в выпускниках то, что побуждает на новые творческие искания», – уверена директор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Открытие программы ознаменовалось эксклюзивной презентацией татарстанского проекта «Пувырга», а также встречей с режиссером фильма Владом Петровым и творческой группой.

«Мне кажется, это совершенно уникальное кино, единственное в своём роде. Эта картина очень сильно отличается от татарстанского кинематографа по своей эстетике, по режиссёрским решениям, своему наполнению», – поделилась мнением киновед Адиля Хайбуллина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В своей работе сценарист и режиссёр Влад Петров пишет картину-рефлексию на эпоху 70-х через ещё неокрепшее сознание юнца. Перед глазами мальчика вспыхивают картины из короткой жизни и трагической гибели его родителей, в которых отразилась жизнь страны.

«История создания „Пувырги“ началась с фрагмента из моего детства, который мне хотелось экранировать. На речной дамбе отец решил показать мне размер кита. Приказал стоять, а сам стал шагами отмерять 33 метра – длину кита. Он отходил все дальше и дальше, пока, наконец, не превратился, как тогда мне показалось, в точку. И вот мы стоим на этой дамбе, а между нами кит. Став старше, мне показалось, что это может стать не только красивой картинкой на экране, но фрагментом, наполненным всевозможными смыслами», – рассказал о концепции режиссёр.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Показы фильмов и творческие встречи будут проходить ежедневно до 23 сентября. С программой показов можно ознакомиться на сайте дирекции «Время кино». Все киноленты, вошедшие в программу, представлены в каталоге Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), реализующейся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.