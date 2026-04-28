В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась фотовыставка Ляли Кузнецовой «Я с вами, мои друзья!»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась персональная выставка известного фотографа Ляли Кузнецовой. Ретроспективный проект «Я с вами, мои друзья!» посвящен ее предстоящему 80-летию.

«Ляля Кузнецова – художник, вошедший в историю мирового искусства. Коллекции музея позволяют познакомиться с этими шедеврами», – отметила на открытии фотовыставки заведующая отделом графики ГМИИ РТ Ольга Вербина.

Миру Кузнецова стала известна как мастер документального фото. При этом документ для нее не самоцель, считает Вербина, через фотографии художница стремилась передать свои ощущения и свое представление о мире. Выбор тем говорит о ее романтическом мироощущении, уточнила специалист.

В экспозиции собраны 89 снимков из коллекции ГМИИ РТ. Это кадры из самых значимых и известных фотосерий Кузнецовой, которые и принесли ей международное признание: «Цыгане. Уральск. 1979–1987», «Цирк. Казань. 1982», «Цыгане. Одесса. 1990–1992», «Цыгане. Казань. 1996». «Цыгане. Узбекистан. 1992–1998», «Цыгане. Туркмения. 1996–1998», «Узбекистан. 1990–1998» и «Евреи. Бухара. 2008».

«Цыгане – это маргиналы. Она (Кузнецова – прим. Т-и) выбирает мир людей, который далек от привычной жизни, в отличие от ее кумира Картье-Брессона, который изменил репортажную документальную фотографию», – пояснила Вербина.

Искусствовед также заметила, что герои произведений Кузнецовой живут по законам архаики, которые позволяют им сохранять единство с природой, утраченное в «цивилизованном мире».

«Буквально позавчера мы справляли 140-летие Габдуллы Тукая, а ведь Ляля Кузнецова родилась в Уральске. Это волшебное место, откуда вышли очень многие наши деятели культуры. Мне бы хотелось, чтобы о ней говорили точно так же, как о Тукае, потому что она сделала поразительно много для развития нашей фотографии», – сказала на открытии выставки директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Сама фотограф не смогла присутствовать на открытии выставки в силу возраста, но пришла ее внучка Анаис Кузнецова, которая поблагодарила всех, кто пришел увидеть фотографии ее бабушки.

В Галерее современного искусства работы Кузнецовой прежде выставлялись в 2021 году. Тогда ретроспективная выставка была приурочена к 75-летию фотографа.

Ляля Кузнецова родилась и выросла в Казахстане, в городе Уральске. В 1966 году она поступила в Казанский авиационный институт. Первые фотографии делала в фотоклубе «Волга». Стать профессиональным фотографом она решила после окончания института и в 1977 году пришла в творческую группу «ТАСМА». Участвовала в фотовыставках и фестивалях группы в Йошкар-Оле, Казани, Зеленодольске, Рязани, Перми. Два года работала в Литве – именно тогда ее работы заметили за рубежом. Затем вернулась в Казань и работала фоторепортером изданий «Вечерняя Казань», «Ялкын», «Сююмбике» и фотографом в республиканском Доме мод. Создала портерные галереи творческих коллективов театра Камала, Казанского ТЮЗа и Казанского театра кукол.

До 1990-х Кузнецова участвовала в выставках в Вильнюсе, Праге, Париже, Лондоне, Хельсинки, Стокгольме, а также в Германии, США, Нидерландах, Португалии. В 1980 году на европейском фотобиеннале (ее работы были представлены на выставке «Современная советская фотография») получила Гран-при города Парижа «За гуманизм в фотоискусстве» за серию «Цыгане». После распада Советского Союза работы Ляли Кузнецовой в рамках выставок «Меняющаяся реальность» экспонировались в Вашингтоне и Амстердаме.

В 1997 году в Нью-Йорке Ляле Кузнецовой была вручена медаль Превосходства Leica (Mother Jones Leica Medal of Excellence) за вклад в мировое фотоискусство. Ее снимки публиковали известные зарубежные издательства Thames and Hudson, Aperture и другие, ее работы находятся в коллекциях российских и иностранных музеев, а также в частных коллекциях в России, Германии, Италии, Нидерландах, Франции и США, в том числе и в ГМИИ РТ.

Ляля Кузнецова – член Союза журналистов Республики Татарстан (1987), член Союза фотохудожников России (1994). Выставку ее работ из коллекции ГМИИ РТ можно будет посетить до июня 2026 года. Данная экспозиция откроет серию выставок, посвященных участникам фотогруппы «ТАСМА».