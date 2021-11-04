В галерее Набережных Челнов завершается выставка, посвященная Году родных языков

В картинной галерее Набережных Челнов до 7 ноября включительно открыта персональная выставка известного нижнекамского художника, заслуженного деятеля искусств Татарстана Ильдуса Муртазина. Выставка называется «Процветай, мой край родной!», она приурочена к проходящему в Татарстане Году родных языков и национального единства.

«На выставке представлено 56 картин, на которых запечатлены многофигурные композиции, танцы, кони. Основной упор в экспозиции сделан на любимом Татарстане, народных традициях. Вторая часть связана с историей, есть работы, посвященные Великой Отечественной войне. Также на выставке представлены декоративные композиции с цветами из области современного искусства», — рассказал ИА «Татар-информ» художник.

По словам директора картинной галереи, экспозиция пользуется успехом, посетители проявляют к ней большой интерес. В 2022 году художник планирует представить персональную выставку в столице Татарстана.

«Не могу сказать, откуда вдохновение берется. Оно просто есть во мне с самого детства. Проблема в том, что я не успеваю воплотить все эти мысли, идеи. У меня их настолько много, что некоторые работы и сюжеты стоят у меня в очереди по нескольку лет. Сейчас у меня 15 начатых картин. Надеюсь, успеть их написать к будущей выставке в Казани», — поделился Ильдус Муртазин.





Ильдус Муртазин родился в 1964 году в Нижнекамске. В 1996 году окончил Московскую государственную художественную академию имени С. Г. Строганова. Для работ художника, по мнению экспертов, характерны многофигурность композиций, экспрессивное письмо, легкость и воздушность.