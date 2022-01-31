В гала-матче турнира «Золотая шайба» в Казани примут участие хоккеисты «Ак Барса»

В четверг, 3 февраля, в казанском парке «Черное озеро» состоится открытие городского этапа турнира «Золотая шайба». В гала-матче турнира, который пройдет в день открытия соревнований, примут участие действующие игроки и ветераны хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом сегодня на деловом понедельнике в исполкоме города сообщил председатель Комитета физкультуры и спорта Альберт Салихов.

Салихов пригласил жителей и гостей города посетить этот спортивный праздник, добавив, что в этот день в парке запланирована обширная спортивная программа. В числе прочего выступление лучших казанских спортсменов — фигуристов, конькобежцев и представителей других зимних видов спорта.

Городской этап турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им.Тарасова пройдет в Казани с 3 по 20 февраля. В этом году в нем примут участие более двух тысяч хоккеистов, представляющих 103 команды.