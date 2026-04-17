В ГАИ жителей РТ попросили сообщать о юных водителях питбайков и мотоциклов

В ГАИ попросили татарстанцев сообщать обо всех случаях, когда за рулем мототранспорта находится несовершеннолетний.

Как отметили в Госавтоинспекции Казани, в последнее время увеличилось количество жалоб на малолетних водителей, а также выросло число ДТП с их участием. Для противодействия этой опасной тенденции и обеспечения безопасности на дорогах жителей республики попросили сообщать о юных нарушителях. Кроме того, родители юных водителей теперь будут привлекаться к уголовной ответственности.

«Управление мототранспортом разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. За передачу управления лицу, не имеющему прав, предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей. Действия детей и пассивность взрослых могут привести к трагическим последствиям! Мы призываем родителей не покупать детям «смертельные игрушки» и не позволять им выезжать на дороги общего пользования», – рассказали в ГАИ.

Рассказать о малолетнем водителе на питбайке, квадроцикле и мопеде можно по номеру +7 (843)-5333-820 либо написав на электронную почту infogaikazan@yandex.ru. Заявления принимаются с 8 до 12 и с 14 до 18 часов.

Необходимо сообщать о времени, месте, направлении движения и количестве нарушителей. Также важно запомнить цвет питбайка, его модель и наличие экипировки. Если известны ФИО и адрес проживания малолетнего водителя, то их также нужно передать сотрудникам ГАИ.