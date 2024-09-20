В ГАИ Татарстана рассказали, как будут проверять фейковые заявки в «Народном инспекторе»

Илья Начвин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как в Госавтоинспеции РТ будут проверять подлинность видеосообщений, отправленных через систему «Народный инспектор», сегодня рассказали на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной запуску обновленного приложения.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Видеопоток в приложении защищенный, то есть мы понимаем, что видео оригинальное. Его нельзя подделать, потому что приложение принимает только видео, записанное через приложение. Прикрепить другие файлы из галереи нельзя», – сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин.

Он подчеркнул, что управлять приложением легко – при запуске программы на экране появляется большая красная кнопка для начала видеозаписи.

Рустем Гарипов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Также будет проводиться административное расследование – водителя пригласят для изучения всех обстоятельств. Это не так просто, что кто-то записал видео и его привлекли к ответственности», – рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов. Сообщения о нарушениях будут проходить модерацию.

Рустем Кадыров Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если в видеозаписи не видно лиц и номера машины, то такие сообщения будут уходить в “мусорную корзину”. Потому что у нас должны соблюдаться права всех сторон», – отметил начальник Управления административных и правоохранительных органов Аппарата Кабинета Министров РТ Рустем Кадыров. В свою очередь главный автоинспектор республики Рустем Гарипов добавил, что сообщить о нарушениях можно и обратившись непосредственно в Госавтоинспекцию.