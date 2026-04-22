В ГАИ Татарстана рассказали, что за нарушение ПДД аккаунт курьера будут блокировать

Госавтоинспекция РТ провела совещание с курьерскими службами крупных компаний по соблюдению их сотрудниками правил дорожного движения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Айрат Самигуллин.

«Мы понимаем, что новости о нарушении ПДД курьерами на электросамокатах вызывают резонанс. В марте мы провели совещание с основными игроками этого рынка, чтобы еще раз напомнить о необходимости соблюдения ПДД. Мы также сотрудничаем с агрегаторами, предоставляющими курьерам транспорт, и за одно нарушение правил дорожного движения аккаунт блокируется на неделю», – рассказал Айрат Самигуллин.

Кроме того, Госавтоинспекция предложила наказывать шумных водителей авто и мотоциклов. Если инициатива будет принята, то на любителей громкой музыки или прямоточных глушителей будут составляться протоколы.