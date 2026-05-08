В ГАИ рассказали детали ДТП на Парина, где водитель влетел в столб
Ранее сообщалось о том, что на улице Парина машина влетела в столб. Очевидцы рассказывали, что, когда водителя доставали из автомобиля, он был без сознания.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госавтоинспекции Казани, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. У мужчины начался приступ болезни, и он потерял управление автомобилем.
В ДТП он получил сотрясение головного мозга и травмы головы.