В ГАИ рассказали детали ДТП на Парина, где водитель влетел в столб

В ГАИ рассказали детали ДТП, где машина въехала в столб в Казани.

‎Ранее сообщалось о том, что на улице Парина машина влетела в столб. Очевидцы рассказывали, что, когда водителя доставали из автомобиля, он был без сознания.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госавтоинспекции Казани, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. У мужчины начался приступ болезни, и он потерял управление автомобилем.

В ДТП он получил сотрясение головного мозга и травмы головы.