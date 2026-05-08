Происшествия 8 мая 2026 12:14

В ГАИ рассказали детали ДТП на Парина, где водитель влетел в столб

В ГАИ рассказали детали ДТП, где машина въехала в столб в Казани.

‎Ранее сообщалось о том, что на улице Парина машина влетела в столб. Очевидцы рассказывали, что, когда водителя доставали из автомобиля, он был без сознания.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госавтоинспекции Казани, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя. У мужчины начался приступ болезни, и он потерял управление автомобилем.

В ДТП он получил сотрясение головного мозга и травмы головы.

#дтп с пострадавшими. в аварии пострадал водитель #стало плохо за рулем
