В ГАИ опровергли информацию о ДТП с пострадавшим ребенком в Азнакаевском районе РТ

Госавтоинспекция Азнакаевского района опровергла информацию о ДТП с пострадавшим ребенком. В ведомстве заявили, что сообщения об аварии в соцсетях не соответствуют действительности.

«Информация о ДТП не соответствует действительности. Госавтоинспекция Азнакаевского района убедительно просит соблюдать ПДД», – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что на трассе в Азнакаевском районе РТ грузовик влетел в легковой автомобиль. В результате ДТП якобы пострадал ребенок-пассажир.