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Происшествия 18 июля 2025 16:56

В ГАИ опровергли информацию о ДТП с пострадавшим ребенком в Азнакаевском районе РТ

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Госавтоинспекция Азнакаевского района опровергла информацию о ДТП с пострадавшим ребенком. В ведомстве заявили, что сообщения об аварии в соцсетях не соответствуют действительности.

«Информация о ДТП не соответствует действительности. Госавтоинспекция Азнакаевского района убедительно просит соблюдать ПДД», – говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях сообщалось, что на трассе в Азнакаевском районе РТ грузовик влетел в легковой автомобиль. В результате ДТП якобы пострадал ребенок-пассажир.

#Азнакаевский район РТ #ДТП #госавтоинспекция
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