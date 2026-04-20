В ГАИ напомнили водителям о мерах безопасности в сильный ливень

В ГАИ напомнили о мерах безопасности во время сильного ливня.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, из-за такой погоды водители могут столкнуться с недостаточной видимостью, что увеличивает риск ДТП, в том числе с наездом на пешеходов.

Водителям рекомендуют использовать ближний свет фар, снизить скорость и держать дистанцию порядка 15 метров до автомобиля спереди.

Пешеходам советуют переходить дорогу только после полной остановки транспорта, а также носить светоотражающие элементы для повышения своей видимости.