Общество 20 апреля 2026 19:47

В ГАИ напомнили водителям о мерах безопасности в сильный ливень

В ГАИ напомнили о мерах безопасности во время сильного ливня.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, из-за такой погоды водители могут столкнуться с недостаточной видимостью, что увеличивает риск ДТП, в том числе с наездом на пешеходов.

Водителям рекомендуют использовать ближний свет фар, снизить скорость и держать дистанцию порядка 15 метров до автомобиля спереди.

Пешеходам советуют переходить дорогу только после полной остановки транспорта, а также носить светоотражающие элементы для повышения своей видимости.

#гаи #ливень
В топе
В Нижнекамске представили нового главврача онкодиспансера

В Нижнекамске представили нового главврача онкодиспансера

20 апреля 2026
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

19 апреля 2026
