news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 13 февраля 2026 11:17

В ГАИ напомнили о важности аккуратного вождения во время снегопада

Читайте нас в
Телеграм

В ГАИ напомнили о важности аккуратного вождения во время пришедшего в Татарстан снегопада.

«В связи с ухудшением погоды водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Будьте предельно внимательны за рулем, берегите себя и близких!» – отметил заместитель начальника Госавтоинспекции Казани Айрат Хамидуллин.

Напомним, что сегодня и в выходные в республике ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и порывистый ветер, а на дорогах сильная гололедица и снежная каша.

#гаи #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

12 февраля 2026
«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

12 февраля 2026