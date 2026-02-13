В ГАИ напомнили о важности аккуратного вождения во время снегопада

В ГАИ напомнили о важности аккуратного вождения во время пришедшего в Татарстан снегопада.

«В связи с ухудшением погоды водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Будьте предельно внимательны за рулем, берегите себя и близких!» – отметил заместитель начальника Госавтоинспекции Казани Айрат Хамидуллин.

Напомним, что сегодня и в выходные в республике ожидаются метель с ухудшением видимости до 1000 метров и порывистый ветер, а на дорогах сильная гололедица и снежная каша.