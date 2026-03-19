В ГАИ напомнили о наказаниях за нарушение ограничения движения в эти выходные

В ГАИ рассказали, какие наказания грозят водителям, нарушившим ограничения на движение и парковку в предстоящие выходные в Казани.

Как сообщает Госавтоинспекция города, машины, оставленные в зоне ограничений, могут быть перемещены на штрафстоянку.

Напомним, что с 18:00 19 марта и до 22:00 20 марта будет ограничена парковка и движение на участках от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима.

Кроме того, с 18:00 20 марта и до конца суток 21 марта вводится запрет на парковку и ограничение движения на территории казанского ипподрома и на подъезде к нему со стороны проспекта Камалеева.