news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 29 апреля 2026 18:18

В ГАИ напомнили казанцам об ограничениях движения в первые майские выходные

Читайте нас в
Телеграм
Фото: сайт организаторов марафона

В ГАИ напомнили жителям Казани об ограничениях движения с 1 по 3 мая. В это время в центре города будет проходить марафон и часть дорог будет перекрыта.

С 22:00 27 апреля будет закрыта зона парковки у Центрального стадиона. С 29 апреля будет ограничено движение на улице Ташаяк, а с с 1 по 3 мая полностью перекроют улицу Ташаяк, дорогу между ЦУМ и Дворцом спорта, а также часть улиц Коротченко и Московская.

Водителей призывают планировать маршрут заранее, а также соблюдать требования дорожных указателей и сотрудников полиции.

#гаи #ограничение движение #майские праздники
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров