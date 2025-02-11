В ГАИ Казани рассказали подробности ДТП на Вознесенском тракте

В городской Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня днем на Вознесенском тракте.

По данным ведомства, 52-летний житель Тверской области за рулем фуры MAN влетел в стоящую на обочине «Ниву». В результате отечественный автомобиль отбросило на ограждение.

В момент ДТП в салоне «Нивы» находились водитель и двое пассажиров. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП. В ведомстве полагают, что водитель фуры двигался в режиме круиз-контроля.