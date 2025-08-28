В ГАИ Казани рассказали об обстоятельствах смертельного ДТП с самокатчиком

Смертельное ДТП с самокатчиком произошло сегодня на перекрестке улиц Маршала Чуйкова – Бондаренко в Казани. Как рассказали в местной Госавтоинспекции, авария произошла примерно в 7:35.

«52-летняя жительница Ново-Савиновского района за рулем Suzuki при повороте налево совершила столкновение с автомобилем BMW Х5 под управлением 41-летнего жителя Московского района Казани, который двигался во встречном направлении. От столкновения автомобиль BMW выехал на тротуар, где совершил наезд на 48-летнего мужчину», – сообщил командир первой роты второго батальона полка ДПС Госавтоинспекции Казани, капитан полиции Алмаз Садыков.

Мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель Suzuki получила травмы и была госпитализирована.