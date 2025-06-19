В ГАИ Казани раскрыли подробности ДТП с фурой, из которой выпали сотни бутылок пива

Ночью на Оренбургском тракте недалеко от аэропорта в Казани выпавшие из грузовика коробки с пивом спровоцировали дорожный затор. В распоряжении «Татар-информа» появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как инициативные горожане пытаются спасти оставшиеся целыми бутылки, не теряя оптимизма.

Водитель фуры Scania, уроженец города Чебоксары, объяснил прибывшим сотрудникам ДПС обстоятельства произошедшего. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, товар выпал из кузова на проезжую часть прямо во время движения.

Из-за инцидента проезд по Оренбургскому тракту был ограничен до одной полосы в каждом направлении. Сотрудники ГАИ оперативно выставили ограждающие конусы и патрульные машины ДПС на значительном удалении от места инцидента.

К месту аварии были срочно направлены две машины КамАЗ, оборудованные щетками, погрузчики и машина для промывки дорог. К двум часам ночи движение по Оренбургскому тракту было полностью восстановлено.

В отношении водителя были оформлены протоколы за повреждение дорог и дорожных сооружений, а также за нарушение правил перевозки грузов.