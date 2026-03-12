news_header_top
В ФХР разъяснили процедуру подачи нового иска в CAS: сначала досудебное обращение в ИИХФ

Фото:championat.com

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов подробно описал алгоритм действий, который федерация намерена применить для возвращения сборных России на международные соревнования. Заявление прозвучало вслед за словами министра спорта Михаила Дегтярева о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд.

Курбатов пояснил, что процедура является многоступенчатой и строго регламентированной. «Сначала необходимо обратиться непосредственно в ИИХФ. Если они не отвечают, тогда обращаемся в Дисциплинарный комитет. Если комитет не принимает решение в нашу пользу, тогда у нас появляется право обратиться в CAS», – цитирует Курбатова «Чемпионат».

Функционер признал, что это не первая попытка судиться с международной федерацией. «Мы уже обращались, но там были юридические нюансы, по которым, к сожалению, мы проиграли одно дело в CAS», — сообщил гендиректор ФХР.

Однако, по его мнению, сейчас появились веские основания для повторного обращения. «Сейчас мы считаем, что у нас есть юридические основания, чтобы обратиться еще раз. Одним из основных оснований является то обстоятельство, что была рекомендация МОК относительно допуска, и этот вопрос обсуждался на Совете. Там было принято новое решение, значит, новое оспаривание», — резюмировал Курбатов.

Новости партнеров