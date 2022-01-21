В ФХР назвали хоккейных агентов, которым нельзя работать с российскими клубами и игроками

Федерация хоккея России напомнила клубам и игрокам о недопустимости работы с хоккейными агентами, которые не имеют аккредитацию организации.

По словам ФХР, работа с неаккредитованными агентами повлечет применение санкций вплоть до штрафов и дисквалификации как к хоккеистам, так и работникам хоккейных клубов.

«Такие лица как Егор Гришатов, Сергей Федотов, Андрей Мухачев, Валерий Матвеев, Геннадий Ушаков, Денис Логинов, Вадим Кормилицын, Александр Галайша, Пол Теофанос, Дэн Мильштейн, Марк Гандлер не имеют аккредитации ФХР на осуществление деятельности по трудоустройству спортсменов в профессиональные хоккейные клубы и работать с ними запрещено», – сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Стоит отметить, что в черный список ФХР попали Сергей Федотов и Дэн Мильштейн, представляющие интересы форварда СКА Матвея Мичкова, и обладателей Кубка Стэнли Никиты Кучерова и Андрея Василевского из «Тампа-Бэй», соответственно.