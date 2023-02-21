В ФСБ заявили, что Россия не давала гарантии безопасности Байдену во время визита в Киев

Никаких гарантий безопасности Президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев Россия не давала, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Американская сторона уведомила РФ о планируемом визите по дипломатической линии, подчеркнул он в интервью телеграм-каналу Shot.

Россия и США сотрудничают по линии спецслужб, в первую очередь взаимодействие касается вопросов борьбы с международным терроризмом, сообщил Бортников. «Сотрудничество России и США по линии спецслужб идет, в первую очередь оно касается вопросов борьбы с международным терроризмом. Но это сотрудничество сейчас далеко не на таком уровне, на котором было раньше. И от этого никто не выигрывает», – сказал он.

Также глава ведомства заявил, что Украина грозит России терактами, и за этими угрозами стоит Запад. «Мы делаем все возможное, чтобы их исключить. Мы активно используем тот опыт, который приобрели в предыдущие годы», – сказал он.

Напомним, Байден посетил Киев в понедельник, визит до последнего держался в тайне. Сегодня Президент США находится в Польше. В Белом доме ранее сообщали, что он выступит в Варшаве с неким обращением, в котором «пошлет сигнал» России и российскому народу.