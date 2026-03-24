В ФСБ сообщили о предотвращении в Москве терактов украинских спецслужб

В ФСБ сообщили о предотвращении серии терактов, планировавшихся украинскими спецслужбами. Об этом пишут РИА Новости.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации получена информация о подготовке спецслужбами Украины диверсионно-террористических актов в Москве и Московской области в отношении критически важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительного блока», – сообщили в ведомстве.

Целями некоторых терактов были бойцы в зоне СВО, против которых планировалось задействовать как взрывчатку, так и беспилотники.