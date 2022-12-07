В ФРГ задержали правых экстремистов, планировавших госпереворот, в их числе гражданка РФ

Сегодня в Германии арестовали 25 правых экстремистов, которых подозревают в подготовке госпереворота. Всего местная полиция подозревает 52 человека. С раннего утра около трех тысяч полицейских обыскивают более 130 домов и квартир в Германии, сообщает местное издание Spiegel.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на власти Германии, задержанные экстремисты хотели создать временное военное правительство и провести переговоры с некоторыми государствами.

В числе задержанных есть россиянка. Согласно заявлению Генпрокуратуры ФРГ, она подозревается в посредничестве между лидером заговора и представителями России. Однако ведомство уточняет, что у него нет оснований полагать, что заговорщиков поддерживали официальные лица из России.