news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ФРГ считают «неумными» призывы Киева к передаче кассетных бомб
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Требование Украины о передаче ей кассетных бомб и фосфорных боеприпасов должно остаться без ответа. Это ошибочное и «неумное» предложение, заявил глава комитета Бундестага по европейсикм делам Антон Хофрайтер («зеленые»).
«Украина требует всего. Это требование [о кассетных бомбах и фосфорных боеприпасах] я считаю ошибкой», — цитирует политика ТАСС.
Хофрайтер подчеркнул, что не каждое требование Украины должно выполняться.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»