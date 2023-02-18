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Политика 18 февраля 2023 17:57

В ФРГ считают «неумными» призывы Киева к передаче кассетных бомб

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Требование Украины о передаче ей кассетных бомб и фосфорных боеприпасов должно остаться без ответа. Это ошибочное и «неумное» предложение, заявил глава комитета Бундестага по европейсикм делам Антон Хофрайтер («зеленые»).

«Украина требует всего. Это требование [о кассетных бомбах и фосфорных боеприпасах] я считаю ошибкой», — цитирует политика ТАСС.

Хофрайтер подчеркнул, что не каждое требование Украины должно выполняться.

#фрг #Украина
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