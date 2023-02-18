Требование Украины о передаче ей кассетных бомб и фосфорных боеприпасов должно остаться без ответа. Это ошибочное и «неумное» предложение, заявил глава комитета Бундестага по европейсикм делам Антон Хофрайтер («зеленые»).

«Украина требует всего. Это требование [о кассетных бомбах и фосфорных боеприпасах] я считаю ошибкой», — цитирует политика ТАСС.

Хофрайтер подчеркнул, что не каждое требование Украины должно выполняться.