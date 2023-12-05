Россия действительно стала сильнее после начала специальной военной операции. И сама СВО идет по плану, как и заявлял ранее Президент РФ Владимир Путин. Такими выводами поделилась обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой.

«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — заметила она.

Автор статьи напомнила: еще в прошлом году Владимир Путин говорил, что спецоперация идет по плану. И хотя раньше эти слова на Западе считали пропагандой, время доказало его правоту: Киев опасается наступления ВС России, а Президент по-прежнему проявляет уверенность в себе и доволен результатами.

«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», — посетовала обозреватель.

Отметила она и безрезультативность западных санкций, которые не только не привели к обрушению российской экономики, но даже не добились серьезного спада в ней. Кроме того, в дальнейшем, напротив, ожидается рост российской экономики.

Подводя итоги, автор пожаловалась, что россияне не планируют сдаваться.