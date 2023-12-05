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В ФРГ признали правоту слов Путина об усилении России после начала СВО
Россия действительно стала сильнее после начала специальной военной операции. И сама СВО идет по плану, как и заявлял ранее Президент РФ Владимир Путин. Такими выводами поделилась обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой.
«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — заметила она.
Автор статьи напомнила: еще в прошлом году Владимир Путин говорил, что спецоперация идет по плану. И хотя раньше эти слова на Западе считали пропагандой, время доказало его правоту: Киев опасается наступления ВС России, а Президент по-прежнему проявляет уверенность в себе и доволен результатами.
«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», — посетовала обозреватель.
Отметила она и безрезультативность западных санкций, которые не только не привели к обрушению российской экономики, но даже не добились серьезного спада в ней. Кроме того, в дальнейшем, напротив, ожидается рост российской экономики.
Подводя итоги, автор пожаловалась, что россияне не планируют сдаваться.
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