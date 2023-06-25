Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ФРГ объяснили, почему не окажутся «в первых рядах» по поставкам F-16 на Украину
Германия не располагает истребителями F-16, поэтому не имеет возможности передать их Украине. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Der Spiegel.
«Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16», — цитирует министра ТАСС.
На вооружении ВВС ФРГ находятся истребители Eurofighter и Tornado, однако власти страны уже несколько раз крайне сдержанно реагировали на просьбы об их поставках. «Тут мы не в первых рядах», — заметил Писториус.
С февраля 2022 года Германия передала Украине военную помощь на сумму более 16 млрд евро. Как отмечали власти страны, в дальнейшем ФРГ планирует сосредоточиться на укреплении систем ПВО.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»