В ФРГ объяснили, почему не окажутся «в первых рядах» по поставкам F-16 на Украину

Германия не располагает истребителями F-16, поэтому не имеет возможности передать их Украине. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Der Spiegel.

«Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16», — цитирует министра ТАСС.

На вооружении ВВС ФРГ находятся истребители Eurofighter и Tornado, однако власти страны уже несколько раз крайне сдержанно реагировали на просьбы об их поставках. «Тут мы не в первых рядах», — заметил Писториус.

С февраля 2022 года Германия передала Украине военную помощь на сумму более 16 млрд евро. Как отмечали власти страны, в дальнейшем ФРГ планирует сосредоточиться на укреплении систем ПВО.