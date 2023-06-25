news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 25 июня 2023 17:46

В ФРГ объяснили, почему не окажутся «в первых рядах» по поставкам F-16 на Украину

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Германия не располагает истребителями F-16, поэтому не имеет возможности передать их Украине. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Der Spiegel.

«Мы не являемся частью этой коалиции, поскольку у нас нет истребителей F-16», — цитирует министра ТАСС.

На вооружении ВВС ФРГ находятся истребители Eurofighter и Tornado, однако власти страны уже несколько раз крайне сдержанно реагировали на просьбы об их поставках. «Тут мы не в первых рядах», — заметил Писториус.

С февраля 2022 года Германия передала Украине военную помощь на сумму более 16 млрд евро. Как отмечали власти страны, в дальнейшем ФРГ планирует сосредоточиться на укреплении систем ПВО.

#истребители #фрг #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное