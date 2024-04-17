В ФРГ обнаружили более 160 украинских детей, которых Киев называл вывезенными в Россию

В Германии обнаружен 161 украинский ребенок, считавшийся ранее вывезенным в Россию. Об этом со ссылкой на главу Национальной полиции Украины Ивана Выговского сообщает РИА Новости.

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ <...> установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка», — отметил он.

Ранее Украина обвиняла Россию в вывозе этих детей за пределы страны. Каким образом в таком случае они оказались в ФРГ, Киев не поясняет.

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова в ответ посоветовала Киеву поискать «вывезенных в Россию» детей и в других странах.