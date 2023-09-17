В ФРГ назвали Шольца слабаком из-за отказа пожимать руку Лаврову на G20

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову показывает его слабость. Ситуацию, произошедшую в Индии на саммите G20, проанализировал обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.

Он напомнил, что не только Шольц, но и глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась от рукопожатия с российским министром. Таким образом, они планировали продемонстрировать изоляцию Москвы. «Это попытка, так сказать, продемонстрировать, что россияне изолированы, — уверен автор статьи. — Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать».

По его словам, такие демонстративные жесты ни к чему не приведут, учитывая поддержку, оказываемую России, к примеру, странами БРИКС. В результате «символическая политика» Шольца и Бербок превращается в «глупую политику слабаков», «противоположность дипломатии».

Вместо этого, полагает Райтц, немецким политикам следовало бы «искать взаимопонимания с русскими».