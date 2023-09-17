Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ФРГ назвали Шольца слабаком из-за отказа пожимать руку Лаврову на G20
Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца пожимать руку главе МИД России Сергею Лаврову показывает его слабость. Ситуацию, произошедшую в Индии на саммите G20, проанализировал обозреватель издания Focus Ульрих Райтц.
Он напомнил, что не только Шольц, но и глава МИД Германии Анналена Бербок отказалась от рукопожатия с российским министром. Таким образом, они планировали продемонстрировать изоляцию Москвы. «Это попытка, так сказать, продемонстрировать, что россияне изолированы, — уверен автор статьи. — Но, во-первых, россияне не изолированы, а во-вторых, они завтра все еще будут существовать».
По его словам, такие демонстративные жесты ни к чему не приведут, учитывая поддержку, оказываемую России, к примеру, странами БРИКС. В результате «символическая политика» Шольца и Бербок превращается в «глупую политику слабаков», «противоположность дипломатии».
Вместо этого, полагает Райтц, немецким политикам следовало бы «искать взаимопонимания с русскими».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»