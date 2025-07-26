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Политика 26 июля 2025 20:31

В форуме ШОС принимают участие около 200 организаций

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В китайском Чжэнчжоу (провинция Хэнань) стартовал форум средств массовой информации и аналитических центров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сообщает агентство Xinhua, в мероприятии принимают участие около 400 делегатов, представляющих примерно 200 ведущих медиа, исследовательских институтов, правительственных структур, а также международных и региональных организаций, входящих в сообщество ШОС.

Форум проходит с 23 по 27 июля и посвящён теме: «Продвижение "шанхайского духа", совместное создание прекрасного дома». Участники обсуждают вопросы укрепления сотрудничества, обмена информацией и расширения взаимодействия в медиасфере.

Среди спикеров — генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и глава агентства Xinhua Фу Хуа. В рамках форума состоялась их двусторонняя встреча, в ходе которой стороны обсудили углубление информационного партнёрства между Россией и Китаем.

#ШОС #Китай #форум
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