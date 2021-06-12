В форуме LIGAFORUM в Татарстане поучаствуют порядка 2 тыс. студентов

В Татарстане стартовал прием заявок для участия в LIGAFORUM. Он пройдет в три этапа с 12 по 28 августа. Планируется, что в мероприятии поучаствуют около 2 тыс. студентов высших и средних специальных учебных заведений, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В 2021 году LIGAFORUMбудет проводится в формате 3 смен с 12 по 28 августа 2021 года, который объединит все образовательные организации высшего образования, а также профессиональные образовательные организации Республики Татарстан на территории Билярского заповедника», — рассказали в пресс-службе.

В рамках LIGAFORUM активное участие примут и представители органов государственной власти, бизнеса, известные спортсмены, общественные и культурные деятели Республики Татарстан и России. Гости проведут открытые встречи, а также авторские тренинги.

Кроме образовательной части участников ожидает культурная программа: КВН с элементами современных юмористических шоу, интеллектуальный турнир в формате квиза, интерактивные мероприятия, церемония открытия и закрытия, а также концерты в формате Open Air. Что касается спортивной программы, среди участников смен пройдут турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу, а также кибер-спортивные турниры.