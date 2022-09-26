В форуме Kazan Digital Week 2022 приняли участие представители 65 стран

Представители 65 стран стали гостями прошедшего в татарстанской столице форума Kazan Digital Week 2022. Сотрудники крупнейших IT-компаний, государственных ведомств, бизнес-сегмента, эксперты и аналитики приняли участие в работе 120 тематических секций, охватывающих разные цифровые аспекты развития современного общества, рассказал на деловом понедельнике начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев.

Форум Kazan Digital Week уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент продвижения информационных проектов, а его площадка стала местом коммуникации пользователей цифровых технологий и созданных на их основе систем и сервисов, отметил Кремлев.

«В рамках форума было организовано 120 секций, посвященных транспортным системам, цифровым технологиям, медицине, образованию, культуре, сельскому хозяйству и другим областям», – добавил он.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что цифровизация пронизывает всю деятельность муниципалитета, участвуя во всех сферах функционирования современного города. «Цифровизация увеличивает эффективность работы, высвобождает самое ценное – время. Поэтому мы и дальше будем совершенствовать нашу работу, повышая ее качество и прозрачность», – резюмировал Метшин.