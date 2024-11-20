В форуме «Диалог о фейках 2.0» участвуют более 1 тыс. экспертов из 65 стран

Сегодня в Москве проходит второй международный форум «Диалог о фейках 2.0», организованный АНО «Диалог Регионы». Участие в мероприятии принимают более 1000 экспертов, представителей органов власти, СМИ и бизнес-сообщества из 65 стран, включая США, Австралию, Аргентину, Уругвай, Перу, Францию и других, сообщили организаторы.

Деловая программа форума включает семь сессий. Участники обсуждают вопросы противодействия фейкам. Также предусмотрен обмен лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы. В рамках форума будет подписан меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу и представлены уникальные исследования о влиянии недостоверной информации и методах борьбы с ней.

«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.