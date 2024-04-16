В фонде «Защитники Отечества» напомнили, какие вопросы они помогают решать участникам СВО

Фонд «Защитники Отечества» в Татарстане помогает участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей решать вопросы трудоустройства, оказания психолого-терапевтической и юридической помощи. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина.

По словам руководителя филиала фонда, в среднем, в неделю к ним обращаются 200 человек. Среди тематик обращений и предоставляемых услуг: обеспечение техническими средствами реабилитации, организация психолого-терапевтической помощи, помощь в трудоустройстве, а также оказание бесплатной юридической помощи.

«Мы максимально четко постарались сформулировать категории граждан и ту тематику, по которой к нам можно обращаться, без всяких перенаправлений. Фонд будет работать над мерами социальной поддержки ветеранов боевых действий, уволенных с военной службы и членов семей погибших», – поделилась Гузель Удачина.

Она также отметила, что сотрудниками фонда на персональное сопровождение уже приняты 3 тыс. 891 человек.