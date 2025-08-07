news_header_top
Общество 7 августа 2025 11:11

«В фокусе Победы»: в Татарстане объявили конкурс историй героев войны

Фото: Министерство культуры РТ

В Татарстане стартовала заявочная кампания республиканского конкурса фото- и видеотворчества «В фокусе Победы: Герои нашей страны». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Конкурс посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит в рамках Года защитника Отечества. Работы принимаются до 1 октября 2025 года.

К участию приглашают как профессиональных авторов, так и любителей от 6 лет и старше. Конкурс проводится по двум номинациям — «Фотографическая страница истории» и «Видеохроника героизма». Тематика включает истории о ветеранах, семейные реликвии, памятники, современные акции памяти и отражение темы войны в искусстве.

Заявки и материалы необходимо направить на электронную почту Оргкомитета с пометкой «Республиканский конкурс фото и видеотворчества». Подробности можно узнать на официальном сайте ведомства.

#Год защитника Отечества #80-летие Победы #Минкультуры РТ
