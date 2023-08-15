В «Фобосе» рассказали, когда в Татарстане жара резко сменится похолоданием и ливнями

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В большей части регионов Поволжья к концу недели температура воздуха понизится. В их числе – Татарстан, передает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Он отметил, что на этой неделе жителей республики также ожидают ливни и грозы.

По словам эксперта, завтра, 16 августа, по северной части Поволжья пройдет холодный атмосферный фронт. Это приведет к кратковременным дождям, ливням. До южной части округа такая погода дойдет к среде.

В Казани дожди с грозами начнутся уже сегодня. При этом температура воздуха по-прежнему будет высокой: сегодня она будет колебаться от +27 до +29 градусов, завтра – от +26 до +28 градусов, а в четверг воздух прогреется до 30 — 32 градусов, утверждает Леус. Однако к концу недели, по его данным, жара спадет, температура воздуха снизится до 25 — 27 градусов.

В субботу ожидаются дожди и похолодание. В воскресенье осадков не ожидается, однако температура воздуха продолжит снижаться.

Напомним, Гидрометцентр Татарстана также прогнозировал, что под влиянием атмосферных фронтов в республике будут идти дожди, местами с сильным ветром до 20 м/с.