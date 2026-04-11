В ФНС России опровергли сообщения о сбое при подаче деклараций на налоговый вычет

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Федеральная налоговая служба РФ опровергла информацию о якобы массовом сбое при подаче деклараций на налоговый вычет. Ранее соответствующее сообщение появилось в Телеграм-канале Baza.

«В сети появилась информация, что при подаче декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета происходит сбой и на ЕНС формируется задолженность. Эта информация не соответствует действительности. Личный кабинет физлица, функционал подачи декларации 3-НДФЛ и формирования ЕНС работают в штатном режиме», – заверили в ведомстве.

По информации ФНС, всего к возврату в I квартале 2026 года представлено 4,8 млн деклараций 3-НДФЛ с заявленными вычетами и 1 млн заявлений в упрощенном порядке. К данному моменту 65% деклараций уже проверены.

Среди наиболее популярных причины отказа в предоставлении налоговых вычетов в Федеральной налоговой службе назвали неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета.

Первая распространенная ошибка налогоплательщиков – представление уточненной налоговой декларации с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации. «<...> уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации», – подчеркнули в налоговом ведомстве.

В ФНС привели конкретный пример: в первичной декларации был заявлен социальный налоговый вычет на лечение в размере 90 тыс. рублей, сумма возвращенного налога составила 11,7 тыс. рублей, но в уточненной декларации оказался заявлен только социальный налоговый вычет по расходам на обучение ребенка в размере 50 тыс. рублей, сумма возврата по которому – 6,5 тыс. рублей.

«Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного социального вычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6,5 тыс. рублей образовалась задолженность в размере 5,2 тыс. рублей <...>», – констатировали в ФНС.

Вторая распространенная ошибка – отсутствие в декларации стандартных налоговых вычетов по сведениям о доходах, предоставленных работодателем. В декларации должны быть отражены все предоставленные налоговым агентом (работодателем) вычеты, в том числе стандартные на детей.

Третья популярная ошибка, по данным ведомства, – не задекларированы доходы от реализации имущества, когда совокупный доход от реализации всех объектов превышает установленные ограничения.

При продаже жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов, земельных участков (долей в них), находившихся в собственности менее минимального предельного срока владения (три или пять лет), лимит составляет 1 млн рублей. При продаже иного недвижимого имущества, находившегося в собственности менее установленного предельной срока владения (три или пять лет), он равняется 250 тыс. рублей.

Таким образом, если совокупный доход от реализации всех объектов превышает порог, то весь полученный доход подлежит декларированию.

Четвертая ошибка – к декларации не приложены соответствующие документы. Все затраты на лечение, обучение, фитнес, покупку недвижимости должны подтверждаться соответствующими документами, акцентировали в ФНС.

Пятая ошибка – в декларации заявлена полная сумма вычета, 1 млн рублей, при продаже доли по одному договору купли-продажи с другими бывшими владельцами. Но при продаже недвижимости как единого объекта права по одному договору купли-продажи вычет в размере 1 млн рублей делится между владельцами в зависимости от размера их доли.

Шестая распространенная ошибка – неправомерно заявлен имущественный налоговый вычет при приобретении жилья у взаимозависимого лица. Если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со статьей 105.1 Налогового кодекса РФ, то имущественные налоговые вычеты по приобретению жилья не предоставляются.

Среди других ошибок в ведомстве упомянули неверно указанную сумму переходящего остатка при заполнении декларации по форме 3-НДФЛ на имущественный налоговый вычет (узнать сумму переходящего остатка можно в налоговом органе по месту учета или в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика физического лица») и неправильное отнесение вычета к тому или иному налоговому периоду (например, оплата за лечение была в 2023 году, а налогоплательщик представляет декларацию за 2024 год). Налоговый вычет предоставляется именно за тот год, когда налогоплательщик оплатил за медицинское обслуживание, обучение или иные услуги.

Помимо прочего, с 2025 года доходы в виде процентов по вкладам в банках относятся к отдельной налоговой базе, к которой не могут применяться социальные и имущественные налоговые вычеты.

«При обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной декларации необходимо обратиться в налоговый орган (лично или через личный кабинет) и при необходимости подать уточненную декларацию, которая скорректирует ранее представленную», – подытожили в ФНС РФ.